Haypp Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C9TC / ISIN: SE0016829469

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Haypp Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Haypp Group Registered wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,504 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,16 Milliarden SEK gegenüber 921,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,27 SEK je Aktie, gegenüber 1,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 4,78 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,85 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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