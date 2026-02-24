Ausblick: Hayward gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hayward wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,281 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,43 Prozent auf 331,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 327,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,761 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at