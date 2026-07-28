Ausblick: Hayward präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hayward wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,234 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,25 Prozent auf 303,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 299,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,841 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at