Hayward Holdings Aktie

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WKN DE: A2QRD8 / ISIN: US4212981009

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hayward veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hayward wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,109 USD. Dies würde einem Zuwachs von 81,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hayward 0,060 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 239,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 228,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,844 USD aus. Im Vorjahr waren 0,680 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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