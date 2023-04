Ausblick: HBT Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HBT Financial äußert sich am 26.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,561 USD. Dies würde einem Zuwachs von 33,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HBT Financial 0,420 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HBT Financial in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 57,2 Millionen USD im Vergleich zu 42,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie, gegenüber 2,07 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 247,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 180,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

