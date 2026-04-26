Ausblick: HBT Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HBT Financial präsentiert in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,620 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HBT Financial noch 0,600 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll HBT Financial nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 66,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 72,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 USD, gegenüber 2,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 314,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 293,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at