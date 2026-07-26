HBT Financial Aktie
WKN DE: A2PTGW / ISIN: US4041111067
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: HBT Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HBT Financial präsentiert am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,734 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HBT Financial ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 80,4 Millionen USD – ein Plus von 10,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HBT Financial 73,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD, gegenüber 2,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 312,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 293,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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