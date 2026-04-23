Ausblick: HCA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HCA präsentiert am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,12 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HCA 6,45 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll HCA 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,09 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HCA 18,32 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 30,26 USD, gegenüber 28,33 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 78,60 Milliarden USD im Vergleich zu 75,60 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at