Ausblick: HCA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HCA präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,65 USD je Aktie gegenüber 6,96 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Milliarden USD umgesetzt.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 29,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 28,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 78,49 Milliarden USD, gegenüber 75,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at