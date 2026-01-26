HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: HCA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HCA wird am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,63 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,67 Milliarden USD gegenüber 18,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 27,68 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 22,00 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 75,72 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 70,60 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
