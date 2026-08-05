HCI Group Aktie
WKN DE: A1W02H / ISIN: US40416E1038
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: HCI Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HCI Group wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 USD gegenüber 5,18 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent auf 247,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 221,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 22,72 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 959,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 901,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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