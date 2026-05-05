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WKN DE: A1W02H / ISIN: US40416E1038

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: HCI Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HCI Group wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,26 USD gegenüber 5,35 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 245,1 Millionen USD – ein Plus von 13,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HCI Group 216,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,72 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 993,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 901,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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