Ausblick: HCI Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HCI Group stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,13 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2130,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 232,4 Millionen USD – ein Plus von 43,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HCI Group 161,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,50 USD, gegenüber 8,89 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 886,8 Millionen USD im Vergleich zu 750,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at