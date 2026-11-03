HCI Group Aktie
WKN DE: A1W02H / ISIN: US40416E1038
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: HCI Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HCI Group öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,96 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HCI Group 4,90 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll HCI Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 247,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,51 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,93 USD, gegenüber 22,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 981,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 901,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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