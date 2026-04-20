Ausblick: HCL Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HCL Technologies veröffentlicht am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

25 Analysten schätzen, dass HCL Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,39 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,90 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 32 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 344,21 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 13,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HCL Technologies einen Umsatz von 302,46 Milliarden INR eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 63,94 INR im Vergleich zu 64,16 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 43 Analysten durchschnittlich bei 1.306,59 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1.170,55 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at