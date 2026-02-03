HD HYUNDAI MARINE SOLUTION Aktie
Ausblick: HD HYUNDAI MARINE SOLUTION präsentiert Quartalsergebnisse
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1613,09 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HD HYUNDAI MARINE SOLUTION 1549,00 KRW je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll HD HYUNDAI MARINE SOLUTION im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 522,68 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 463,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12,80 Prozent gesteigert.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6138,24 KRW, gegenüber 5304,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1.988,28 Milliarden KRW, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.745,46 Milliarden KRW generiert worden waren.
