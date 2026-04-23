Ausblick: HD HYUNDAI MARINE SOLUTION zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HD HYUNDAI MARINE SOLUTION lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1619,36 KRW je Aktie gegenüber 1412,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 16,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 567,56 Milliarden KRW gegenüber 485,60 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7652,52 KRW, gegenüber 6013,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 2.326,34 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.982,70 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at