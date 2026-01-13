HDB Financial Services Aktie

WKN DE: A41CJF / ISIN: INE756I01012

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: HDB Financial Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HDB Financial Services wird am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HDB Financial Services 5,95 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 29,02 Prozent auf 29,41 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 30,65 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 27,40 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 114,72 Milliarden INR, gegenüber 163,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

