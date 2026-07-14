Ausblick: HDB Financial Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HDB Financial Services lässt sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HDB Financial Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 9,36 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,13 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 31,56 Milliarden INR aus – eine Minderung von 29,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HDB Financial Services einen Umsatz von 44,65 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 38,13 INR im Vergleich zu 30,97 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 130,23 Milliarden INR, gegenüber 184,27 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at