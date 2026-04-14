Ausblick: HDB Financial Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HDB Financial Services lädt am 15.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 8,53 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HDB Financial Services 6,67 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 28,85 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,66 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 30,59 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 27,40 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 115,92 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 163,04 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at