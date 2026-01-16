HDFC Bank Aktie

HDFC Bank

WKN: 694482 / ISIN: US40415F1012

16.01.2026 07:01:06

Ausblick: HDFC Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HDFC Bank präsentiert in der am 17.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,400 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,410 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 61,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,29 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei HDFC Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,10 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 43 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,82 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 56,14 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

HDFC Bank Ltd. 28,00 0,72% HDFC Bank Ltd.

