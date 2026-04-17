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WKN DE: A2PR0R / ISIN: INE040A01034

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17.04.2026 07:01:06

Ausblick: HDFC Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HDFC Bank lädt am 18.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,35 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HDFC Bank ein EPS von 12,31 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 474,21 Milliarden INR aus – eine Minderung von 60,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HDFC Bank einen Umsatz von 1.202,69 Milliarden INR eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 41 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 48,52 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 46,41 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich auf 1.924,14 Milliarden INR, gegenüber 4.746,69 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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