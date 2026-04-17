HDFC Bank Aktie
WKN: 694482 / ISIN: US40415F1012
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17.04.2026 07:01:06
Ausblick: HDFC Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HDFC Bank präsentiert am 18.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,399 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,10 Milliarden USD gegenüber 13,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 63,28 Prozent.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 40 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD im Vergleich zu 1,65 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 20,96 Milliarden USD, gegenüber 56,14 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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