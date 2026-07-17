HDFC Bank Aktie

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WKN DE: A2PR0R / ISIN: INE040A01034

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17.07.2026 07:01:06

Ausblick: HDFC Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HDFC Bank wird am 18.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 12,52 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,62 INR je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 474,07 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 64,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.330,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 41 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 54,20 INR, gegenüber 49,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 39 Analysten durchschnittlich auf 2.081,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.028,33 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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