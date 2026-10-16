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16.10.2026 07:01:06

Ausblick: HDFC Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HDFC Bank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass HDFC Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,55 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 12,78 INR je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 59,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.185,61 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 475,08 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 52,96 INR, gegenüber 49,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 38 Analysten durchschnittlich auf 2.002,53 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.028,33 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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