Ausblick: HDFC Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HDFC Bank gibt am 18.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,396 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HDFC Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 67,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,55 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,00 Milliarden USD aus.

40 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,73 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,21 Milliarden USD, gegenüber 56,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at