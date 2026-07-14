HDFC Standard Life Insurance Company Aktie

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WKN DE: A2H7F2 / ISIN: INE795G01014

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: HDFC Standard Life Insurance Company legt Quartalsergebnis vor

HDFC Standard Life Insurance Company präsentiert in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,04 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 19,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,55 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 158,21 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 46,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,01 Milliarden INR in den Büchern standen.

29 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,42 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,87 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 878,50 Milliarden INR, gegenüber 1.083,70 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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