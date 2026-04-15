Ausblick: HDFC Standard Life Insurance Company präsentiert Quartalsergebnisse

HDFC Standard Life Insurance Company präsentiert in der am 16.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,04 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,21 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 249,43 Milliarden INR – ein Plus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HDFC Standard Life Insurance Company 241,75 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,10 INR, gegenüber 8,41 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 790,21 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1.009,13 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at