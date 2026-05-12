Ausblick: HEALIOS KK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HEALIOS KK wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -11,140 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -26,720 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll HEALIOS KK 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 27,5 Millionen JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 27,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HEALIOS KK 38,0 Millionen JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -43,268 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -20,590 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 542,8 Millionen JPY, gegenüber 104,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at