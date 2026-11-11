HEALIOS K.K. Aktie
WKN DE: A14U80 / ISIN: JP3835100003
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: HEALIOS KK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HEALIOS KK wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -11,313 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,54 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 33,3 Millionen JPY aus – das entspräche einem Plus von 75,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen JPY in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -33,926 JPY je Aktie, gegenüber -20,590 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 545,7 Millionen JPY fest. Im Vorjahr waren noch 104,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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