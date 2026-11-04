Health Catalyst Aktie
WKN DE: A2PH3J / ISIN: US42225T1079
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Health Catalyst gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Health Catalyst stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Health Catalyst im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,047 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 USD je Aktie gewesen.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 55,4 Millionen USD gegenüber 76,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 27,42 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,036 USD, gegenüber -2,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 247,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 311,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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