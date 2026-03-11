Health Catalyst Aktie
WKN DE: A2PH3J / ISIN: US42225T1079
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Health Catalyst legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Health Catalyst präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Health Catalyst im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,094 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,330 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 74,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD im Vergleich zu -1,150 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 310,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 306,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
