Health Catalyst Aktie
WKN DE: A2PH3J / ISIN: US42225T1079
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Health Catalyst mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Health Catalyst wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,011 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,350 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Health Catalyst in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 69,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 79,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,550 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 278,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 311,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Health Catalyst Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Health Catalyst mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Health Catalyst legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Health Catalyst Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Health Catalyst Inc Registered Shs
|1,28
|-3,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.