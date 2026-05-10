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WKN DE: A2PH3J / ISIN: US42225T1079

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Health Catalyst mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Health Catalyst wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,011 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,350 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Health Catalyst in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 69,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 79,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,550 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 278,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 311,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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