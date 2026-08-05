Ausblick: Health Catalyst präsentiert Quartalsergebnisse

Health Catalyst wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,027 USD gegenüber -0,590 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Health Catalyst 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 69,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Health Catalyst 80,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,042 USD, gegenüber -2,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 263,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 311,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at