Health In Tec a Aktie
WKN DE: A40EWH / ISIN: US42217D1028
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Health In Tech A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Health In Tech A lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Health In Tech A einen Umsatz von 8,5 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,173 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 34,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Health In Tech Inc Registered Shs-A-
|
11.11.26
|Ausblick: Health In Tech A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Health In Tech A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Health In Tech A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Health In Tech Inc Registered Shs-A-
Aktien in diesem Artikel
|Health In Tech Inc Registered Shs-A-
|0,56
|-5,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.