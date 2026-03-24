Ausblick: Health In Tech A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Health In Tech A wird am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Health In Tech A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Health In Tech A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,3 Millionen USD im Vergleich zu 4,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,015 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 32,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 19,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at