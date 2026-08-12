Health In Tec a Aktie

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WKN DE: A40EWH / ISIN: US42217D1028

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Health In Tech A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Health In Tech A öffnet am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,43 Prozent auf 7,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,057 USD, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 46,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 33,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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