Ausblick: Health In Tech A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Health In Tech A gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Health In Tech A einen Umsatz von 8,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 46,4 Millionen USD, gegenüber 33,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at