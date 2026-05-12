Health In Tec a Aktie
WKN DE: A40EWH / ISIN: US42217D1028
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Health In Tech A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Health In Tech A gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Health In Tech A einen Umsatz von 8,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 46,4 Millionen USD, gegenüber 33,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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