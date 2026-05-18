Ausblick: HealthCare Global Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HealthCare Global Enterprises gibt am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,50 INR gegenüber 0,530 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HealthCare Global Enterprises in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,68 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,17 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 25,42 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 22,18 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at