05.02.2026 07:01:06

Ausblick: HealthCare Global Enterprises legt Quartalsergebnis vor

HealthCare Global Enterprises lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,740 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll HealthCare Global Enterprises nach den Prognosen von 6 Analysten 6,35 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,58 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,81 INR je Aktie, gegenüber 3,19 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 25,60 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 22,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

