Ausblick: HealthCare Global Enterprises präsentiert Quartalsergebnisse

HealthCare Global Enterprises präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,29 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,26 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,92 INR im Vergleich zu 0,970 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 29,06 Milliarden INR, gegenüber 25,38 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net