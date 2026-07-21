Healthcare Services Group Aktie
WKN: 870932 / ISIN: US4219061086
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Healthcare Services Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Healthcare Services Group lädt am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,225 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Healthcare Services Group -0,440 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll Healthcare Services Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 471,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie, gegenüber 0,810 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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