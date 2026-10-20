Ausblick: Healthcare Services Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Healthcare Services Group wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,239 USD. Dies würde einer Verringerung von 59,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Healthcare Services Group 0,590 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 480,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,3 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,92 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,84 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at