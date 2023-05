Ausblick: Healthcare Trust of America A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Healthcare Trust of America A äußert sich am 09.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 64,63 Prozent auf 329,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,429 USD je Aktie, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 969,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

