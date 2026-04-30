Ausblick: Healthcare Trust of America A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Healthcare Trust of America A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,34 Prozent auf 283,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 299,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,096 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,710 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at