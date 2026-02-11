Ausblick: Healthcare Trust of America A präsentiert Quartalsergebnisse

Healthcare Trust of America A wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,009 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Healthcare Trust of America A noch ein Verlust pro Aktie von -0,310 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,90 Prozent auf 285,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Healthcare Trust of America A noch 309,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,752 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,810 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at