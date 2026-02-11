Healthcare Trust of Americ a Aktie

WKN DE: A3DQHT / ISIN: US42226K1051

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Healthcare Trust of America A präsentiert Quartalsergebnisse

Healthcare Trust of America A wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,009 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Healthcare Trust of America A noch ein Verlust pro Aktie von -0,310 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,90 Prozent auf 285,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Healthcare Trust of America A noch 309,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,752 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,810 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Healthcare Trust of America Inc (A)

Healthcare Trust of America Inc (A) 14,80

