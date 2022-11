Ausblick: Healthcare Trust of America A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Healthcare Trust of America A gibt am 09.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 177,0 Millionen USD gegenüber 189,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,77 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,331 USD, gegenüber 0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 617,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 763,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at