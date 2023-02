Ausblick: Healthcare Trust of America A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Healthcare Trust of America A wird am 01.03.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Healthcare Trust of America A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,114 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Healthcare Trust of America A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 342,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 76,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,202 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 936,2 Millionen USD, gegenüber 763,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at