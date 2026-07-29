Ausblick: Healthcare Trust of America A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Healthcare Trust of America A stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,004 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 271,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 297,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,006 USD aus. Im Vorjahr waren -0,710 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at