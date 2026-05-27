HealthEquity Aktie
WKN DE: A119D1 / ISIN: US42226A1079
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: HealthEquity gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HealthEquity äußert sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.
15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 330,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 351,9 Millionen USD aus.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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